” البيئة ” : فسح أكثر من مليون رأس من الحيوانات في منافذ مكة خلال 3 أسابيع

محمد السعران(صدى):

كشفت إحصائية جديدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن فرق الحج البيطرية الميدانية بمنافذ العاصمة المقدسة تمكنت من فسح نحو 1.093.875 من الحيوانات بعد استيفاء الشروط، شملت نحو 609.362 رأس من الماشية ونحو 484.513 من الخيل والدواجن، خلال الفترة من 13 ذو القعدة وحتى 6 ذو الحجة الجاري، وذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض قبل دخولها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وأوضح مدير الثروة الحيوانية بفرع الوزارة في مكة المكرمة الدكتور عبدالمانع الخيبري، أن فرق الحج البيطرية الميدانية في المنافذ المختلفة منعت نحو 408.211 من الحيوانات (94.534 رأس من الماشية و313.677 رأس أخرى) من دخول .

وبين الخيبري أن أسباب عدم الفسح تمثلت في وجود أمراض متعلقة بالماشية شملت الجدري والجرب والخراريج ومرض السل الكاذب، والهزال الشديد، ولمخالفة البعض لنظام الرفق بالحيوان (نفوق – تكديس)، إضافة إلى أن الدواجن لا تحمل أذونات تنقل، موضحا أن الإبل تم منع دخولها خلال موسم الحج بحسب توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية.

ووضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط رئيسة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بداية بالمتابعة من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث، والتقدم بطلب الحصول على فسح المواشي، والتوقيع على التعهد العام بالرفق بالحيوان، وتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل، وسحب العيّنات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وإصدار شهادة فسح تستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز، إضافة إلى التفتيش من قِبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل العاصمة المقدّسة.