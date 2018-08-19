وظائف نسائية لدى شركة لوريال الفرنسية في 4 مناطق

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة لوريال الفرنسية، باب التقديم على عدد من الوظائف للنساء تحت مسمى ممثلة مبيعات (Sales Representative) في كل من (الرياض، المنطقة الشرقية – الدمام، جدة، المدينة المنورة).

وأوضحت الشركة أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمة كالتالي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– لديها خبرة في مجال المبيعات.

– لديها الحماس للوصول إلى أهداف المبيعات وقادرة على تحديد الفرص.

الوصف والمهام الوظيفية:

– تحفيز وإدارة وتنمية العملاء داخل منطقة جغرافية معينة لصالح العلامة التجارية المحددة.

– تحقيق أهداف المبيعات والأهداف النوعية والكمية التي تضعها الإدارة الإقليمية للمبيعات.

– مراقبة عمليات البيع للعملاء ووضع خطة عمل بالتنسيق مع الإدارة باستخدام وسائل تسويق متعددة.

– ضمان الحفاظ على صورة العلامة التجارية في نقاط البيع.

– التواصل مع مراكز وصالونات وعيادات التجميل وإبلاغهم عند إطلاق منتج جديد وتقديم المشورة لهم.

– التحكم في جودة تقديم خدمات البيع وإعداد التقارير.

– جميع المعلومات التنافسية في المنطقة المحددة.

– تحديد الفرص وكسب عملاء جدد وفقًا للأهداف التي حددتها العلامة التجارية.

– حضور الفعاليات والمعارض وندوات التعليم للعملاء.

– إجراء مقابلات منتظمة مع العملاء لتحقيق أهداف المبيعات وتحديد فرص النمو المحتملة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة والمنطقة وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنا، وللتقديم على الوظائف بالمدينة المنورة يتم اختيار المنطقة (جدة) مقر الإدارة للمنطقة الغربية.