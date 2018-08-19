هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة

علي القحطاني(صدى):

هبطت طائرة سعودية اضطراريًا، اليوم الأحد، في مطار القاهرة الدولي أثناء رحلتها من جدة إلى تونس؛ لإنقاذ حياة راكبة تونسية الجنسية.

وكان برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد طائرة سعودية قادمة من جدة رحلة 365 وفي طريقها إلى تونس، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف.

وأوضح قائد الطائرة أن راكبة تونسية ” مني . ع. ” 37 عامًا، تعرضت لوعكة صحية، وتم السماح له بالهبوط، وتوجه طاقم طبي إلى الطائرة على موقع ” ايكو 201 ” بأرض المهبط، وتم عمل الإسعافات اللازمة، ونقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، لاستكمال العلاج.