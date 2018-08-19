أول تعليق لرئيس الاتحاد عقب خسارة السوبر
علّق رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن، على خسارة فريقه أمام الهلال في مباراة السوبر في العاصمة البريطانية لندن أمس السبت.
وأوضح ” المقيرن ” قائلًا:” كنت أتمنى مثل أي مشجع اتحادي آخر أن تكون كأس السوبر خير بداية لفريقنا في هذا الموسم الطويل والذي تنتظرنا فيه أربع بطولات أخرى. ”
وتابع: ” نعم لدي ملاحظات سوف اناقشها مع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.. لن يتوانى مجلس الإدارة في اتخاذ خطوة يرى انها تصب في مصلحة الفريق مهما كان حجمها وتكلفتها. “
محمد[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 9 دقائق
كرهتونا بهذا الفريق والله
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1838 ] نشر منذ 8 دقائق
يأخذون اموال بدون سبب ارحلوا واعتزلوا كفاياكوا