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أول تعليق لرئيس الاتحاد عقب خسارة السوبر

أول تعليق لرئيس الاتحاد عقب خسارة السوبر
نواف السالم(صدى):

علّق رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن، على خسارة فريقه أمام الهلال في مباراة السوبر في العاصمة البريطانية لندن أمس السبت.

وأوضح ” المقيرن ” قائلًا:” كنت أتمنى مثل أي مشجع اتحادي آخر أن تكون كأس السوبر خير بداية لفريقنا في هذا الموسم الطويل والذي تنتظرنا فيه أربع بطولات أخرى. ”

وتابع: ” نعم لدي ملاحظات سوف اناقشها مع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.. لن يتوانى مجلس الإدارة في اتخاذ خطوة يرى انها تصب في مصلحة الفريق مهما كان حجمها وتكلفتها. “


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 9 دقائق

كرهتونا بهذا الفريق والله

[ عدد التعليقات: 1838 ] نشر منذ 8 دقائق

يأخذون اموال بدون سبب ارحلوا واعتزلوا كفاياكوا

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