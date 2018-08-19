” الصحة ” تستقبل راغبي فحص ما قبل الزواج بشرط
تبدأ وزارة الصحة في استقبال راغبي فحص ما قبل الزواج بموجب الهوية الوطنية للرجال والنساء، بدءً من 16/12/1439هـ.
وأوضحت إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة أنه لن يتم النظر أو قبول سجل الأسرة ” كرت العائلة ” في إثبات شخصية طالب التحليل.
كما لفتت إلى أنه سيتم ربط برنامج فحص ما قبل الزواج عن طريق البصمة الإلكترونية بالأحوال المدنية بدءً من منتصف ذي الحجة الحالي.
سعدون[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 33 دقيقة
قرار سليم وضروري في هذا الوقت مع كثرة الممارسات الخاطئة من قبل الشباب والشابات الكثير في الوقت الحالي يحمل مرض الإيدز والوباء الكبدي سواء يعلم بذلك أو لا يعلم وبعضهم يدري بأصابته فيرسل احد اقربائه يقوم بالتحليل عنه فيقع شريك الحياة في المرض المميت