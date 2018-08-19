” الصحة ” تستقبل راغبي فحص ما قبل الزواج بشرط

علي القحطاني(صدى):

تبدأ وزارة الصحة في استقبال راغبي فحص ما قبل الزواج بموجب الهوية الوطنية للرجال والنساء، بدءً من 16/12/1439هـ.

وأوضحت إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة أنه لن يتم النظر أو قبول سجل الأسرة ” كرت العائلة ” في إثبات شخصية طالب التحليل.

كما لفتت إلى أنه سيتم ربط برنامج فحص ما قبل الزواج عن طريق البصمة الإلكترونية بالأحوال المدنية بدءً من منتصف ذي الحجة الحالي.