بالصور.. دهس امرأة لسرقة 75 ألف دولار من حقيبتها

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو، جريمة بشعة من نوعها، حيث تعرضت امرأة للدهس بسيارة أحد لصين قاما بالاستيلاء على حقيبتها، التي تحوي 75 ألف دولار، وذلك بعدما حاولت السيدة الدفاع عن نفسها ومنعهم من سرقتها، ولكنهما فرّا هاربين.

وأظهر المقطع، قيام اللصين بسحل السيدة في الشارع، فيما حاولت السيدة محاربتهما، ولكن سرعان ما تدخل أحد اللصين وتراجع بسيارته ليدهس السيدة تحت عجلات السيارة، ليتمكن اللصان من سرقة الحقيبة ليهربا بعدها.

ورصد الفيديو، السيدة أثناء محاولتها النهوض بمساعدة زوجها، ولكنها بدا عليها الإعياء الشديد، حتى احتجزت بأحد المستشفيات، التي أكدت أن حالتها حرجة.

ومن جانبهم، نجح رجال الشرطة في القبض على اللصين، وذلك من خلال التعرف عليهما بكاميرا المراقبة التي وثقت الواقعة، ليقرّا بفعلتهم الشنعاء، مؤكدين أنهما كانا يتتبعان ضحيتهما منذ البداية.