” الحاج عصمان ” : دفن ابني في مقبرة البقيع أنساني حزني

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تحدث الحاج أحمد محمد عصمان سوداني الجنسية والد الشهيد محمد أنه تلقى نبأ وفاة ابنه عندما كان ينتظر عودته لبلاده ضمن إحدى كتائب الجيش السوداني المشارك في عاصفة الحزم ، الا ان تفاجأ بعدم عودته من ضمن العائدين.

وأضاف عصمان عند السؤال عنه وفي عدم رجوعه للبلاد ذكروا لي أنه استشهد في سبيل الله ، وصلي عليه ودفنه في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة، الأمر الذي أنساني خبر الوفاة والحزن عليه ، فعرفت ان ابني لم يكن وحيداً ولم يترك جثمانه دون أي اهتمام الان ان المملكة العربية السعودية تعطي المشاركين في عاصفة الحزم جُل اهتمامها.

بعد فتره تلقيت اتصالاً هاتفياً بان أكون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وأداء مناسك الحج لهذا العام ، الذي ادخل علي الفرح والسرور وتأكدت أن هذه البلاد لا تنسى المعروف ، فقمت بإنهاء اجراءات الجواز والتهيئة والتجهز للسفر.

وقال عصمان وضمن البرنامج زيارة للمسجد النبوي والسلام على رسول الله وان شاء الله سوف أزور مقبرة البقيع والدعاء لابني الشهيد ، شكراً خاد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تقدمه للأمة الاسلامية.