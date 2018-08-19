بالفيديو.. تأخير انطلاق مباراة بسبب ” خاتم زواج “

ماجد محمد(صدى):

تأخر انطلاق مباراة فريق ديبرتسن أمام إم تي كيه بودابست في الدوري المجري عن موعدها لمدة 7 دقائق، بسبب عدم استطاعة المدافع إيريك تشيكوش لاعب الفريق الأول نزع خاتم زواجه.

وأوضح فيديو، اللاعب وهو يواجه صعوبات في نزع خاتم الزواج الذي علق في إصبعه رغم محاولات عديدة من اللاعب السلوفاكي البالغ من العمر 30 عامًا، وأعضاء في الجهاز الفني لديبرتسن، لنزعه؛ حيث انطلقت المباراة في وجود إيريك كوسنيير في التشكيلة الأساسية لديبرتسن بدلًا من تشيكوش.

ومن الجدير بالذكر، أنه وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ؛ فإن جميع أنواع المجوهرات ممنوعة، بما في ذلك الخواتم والقلائد والأقراط، يجب نزعها قبل دخول أرض الملعب.