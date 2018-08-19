” العمل ” تعلق على فيديو تعنيف أب لأبناءه

علي القحطاني(صدى):

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، على مقطع الفيديو المتداول لأب يعنف أبناءه في منطقة تبوك.

وأكدت الوزارة أن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة تبوك باشرت الواقعة قبل أسابيع، ويجري الآن إتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.