تناول الحامل للبروكلي يحمي مولودها من سرطان الثدي

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة ألباما في برمنجهام ، أن تناول الأم براعم البروكلي بصورة مستمرة خلال الحمل يحمي مولودها من الإصابة بسرطان الثدي.

وأشارت الاختبارات التي أجراها الباحثون على الفئران إلى أن تناول 4 فناجين من براعم البروكلي يوميًا خلال الحمل يقلل من خطر إصابة المولود بسرطان الثدي.

وأوضح الخبراء بأن البروكلي المضاف للحمية الغذائية للنساء الحوامل يكن عامل رئيسي في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

كما أظهرت الدراسة أن السلفورافان المركب القوي الموجود في الخضروات الصلبية كالبروكلي يقلل خطر الإصابة بالسرطان.

وتحتوي براعم البروكلي على ما يعادل مئة مرة من هذه المادة أكثر من أي خضراوات أخرى مثل اللفت.

ولم تثبت الدراسة حتى الآن عما إذا كان تناول براعم البروكلي بشكل مباشر يحمي المرأة من الإصابة بسرطان الثدي أو أي نوع آخر من السرطان.