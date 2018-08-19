فضيحة اغتصاب عارضة فرنسية تلاحق لاعب شهير بالدوري الإنجليزي

لندن(صدى):

وقع لاعب شهير بالدوري الإنجليزي في ورطة؛ عقب اتهام عارضة أزياء فرنسية له وصديقه بتخديرها واغتصابها، في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت العارضة للشرطة، أنها كانت رفقة صديقتها حين التقيتا اللاعب وصديقه لتناول العشاء، وقرروا فيما بعد التوجه إلى ملهى ليلي في حي مايفير، قائلة: ” شربنا كأسين فقط من الشامبانيا. بعدها شعرت بأنني لست على ما يرام. فقررنا الذهاب إلى شقة مستأجرة في وستمنستر لأرتاح قليلا. ”

ومن جانبها، أضافت إحدى صديقات العارضة: ” كانت تعلم أن شيئا ما غير صحيح، لأنها معتادة على شرب أكثر من كأسين. ربما تعرضت للتخدير ” ؛ فيما أكدت العارضة بأنها حين استيقظت وجدت نفسها ” مغتصبة ” ، متهمة اللاعب وصديقه بذلك.

وتابعت: ” كنت ضعيفة لم أقدر على مقاومته. حين استيقظت للمرة الثانية، وجدت صديقه نائمًا بجانبي. تأكدت آنذاك أنني تعرضت لاعتداءين جنسيين ” مستطردةً: ” لم يخطر ببالي أبدًا أن اللاعب قادر على فعل تلك الفعلة. “