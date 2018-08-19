الأحوال المدنية تصدر ثاني شهادة ميلاد لمولودة هندية خلال حج هذا العام

منى(صدى):

سلمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ثاني شهادة ميلاد خلال موسم حج هذا العام، لحاجة من الجنسية الهندية، رزقت بمولودة بعد قدومها إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، وجه بزيارة فريق إلى الحاجة في مقر إقامتها بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وسلمها شهادة الميلاد، كخدمة تقدم لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل الإجراءات عليهم .

وأضاف الجاسر أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية ومنها الولادة، داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواءً للمواطنين أو المقيمين أو لزوار المملكة.

يذكر أن الأحوال المدنية خصصت موقعين لخدمة حجاج بيت الله الحرام، يعملان على مدار الساعة لتسجيل واقعتي الولادة والوفاة .