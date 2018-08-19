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” الأمن العام ” محذرا الحجاج: تأكدوا من الطرق وتجنبوا الإزدحام

” الأمن العام ” محذرا الحجاج: تأكدوا من الطرق وتجنبوا الإزدحام
علي القحطاني (صدى):

ناشد الأمن العام الحجاج، اليوم الأحد، بالتأكد من معرفة الطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات وطرق العودة إلى المخيم، نظرًا لازدحام الطرق في هذه الأوقات.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي على ” تويتر ” رسالة تحذيرية بعدة لغات، قائلًا ” أخي الحاج تأكد من معرفة الطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات وطرق العودة إلى مخيمك وتجنب أوقات الإزدحام ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 4 ساعات

بالتأكيد لان أوقات الازدحام احد أسباب الوفاه

[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرجعكم لينا بالسلامه ويغفر ذنوبكم

[ عدد التعليقات: 2826 ] نشر منذ 4 ساعات

حج مبروك وذنب مغفور للجميع باذن الله

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