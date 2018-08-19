الجوازات تصدر 20 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الحج

منى(صدى):

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة 20 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيميَن نقلوا حجاجاً بدون تصريح.

وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير ومصادرة وسيلة النقل .

وشملت العقوبات التالية أسماؤهم:

– عطالله نقيب الله: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل ومصادرة وسيلة النقل.

– عبدالرؤوف جعفر علي المعلم: السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.

– محمد شريف غلام قادر: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

– عطية سعد الحسين الشنبري : السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.

– بندر بريك عايش الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير.

– إبراهيم سعد راجح العويضي : السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.

– محمد حميد سلمان الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.

– شالح سليم شالح العتييبي : السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.

– عبدالله عويبد الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 170 ألف ريال مع التشهير.

– لطفي محمد مسلم المرواني: السجن 15 يوماً وغرامة 60 ألف ريال مع التشهير.

– عتيق عواد عتيق المظيبري: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل.

– أحمد عبدالرحمن سعد العصيمي: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير.

– ماجد عوض بخيت الجهني: السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير.

– ماجد عوض معوض المحمادي: السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير.

– مرزوق محمد مسلم المسعودي: السجن 15 يوماً وغرامة 10آلاف ريال مع التشهير.

– علوان علي محمد قيسي: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير.

– سعيد شعلان هذال القرني: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير.

– إبراهيم محمد إبراهيم العيافي : السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير.

– حسين مساعد سالم آل عدينان: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.

– محمد حبيب خليف العنزي: السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك .