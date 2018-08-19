بالفيديو.. رجال الحرس الوطني يسخرون جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن

نايف السالم(صدى):

يسخر رجال الحرس الوطني جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن الوافدين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج؛ حيث شملت الجهود تلبية حاجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل الصعاب أمامهم جميعًا.

ويعمل رجال الحرس الوطني على توصيل المعلومات للحجاج كلًا بلغته، فاللغة هي أحد أهم الوسائل التي تزيل الحواجز بين الشعوب، كما تستخدم جميع المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في الحج العديد من اللغات لتوجيه الحجاج والتعامل معهم، سواء من خلال التوجيه أو التوعية أو إيضاح النواهي والأوامر التي على الحاج التقيد بها.

ويعد من بين اللغات المستخدمة في الحج بشكل كبير: اللغة الإنجليزية، لغة الملايو، اللغة الإسبانية، لغة الأردو، اللغة الألمانية، اللغة الأوزبكية، اللغة التركية، اللغة الفارسية، بالإضافة إلى استخدام لغة الإشارة.