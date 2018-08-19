الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين لسكان مكة وعسير

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” الهدا، الشفا، الطائف، وتمتد إلى عرفات ومنى والمشاعر المقدسة ” ، يحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 13:30 من اليوم الأحد الموافق 19/8/2018م، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 18:00 من نفس اليوم.

كما أطلقت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا آخر لسكان منطقة عسير، وتضم: ” رجال ألمع، السودة، أبها، خميس مشيط، ظهران الجنوب، الربوعة، الحرجة، والأجزاء المجاورة ” ، ينذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصح بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة ستبدأ على منطقة عسير، من السا