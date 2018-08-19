بالفيديو.. مواطن شاب يروي واقعة تعرضه للسرقة بأحد شوارع لندن

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو، مواطن شاب يكشف تفاصيل تعرضه للسرقة أثناء سيره بأحد الشوارع في العاصمة البريطانية لندن، من قِبل عدد من المسلحين، والذي نجح في تحديد هوية المتهمين من خلال كاميرات المراقبة.

وقال المواطن الشاب خلال المقطع، أنه كان يسير ليلًا في أحد شوارع لندن، وكان يحمل جوّالين وحقيبة تحوي مبلغًا من المال وكيس العَشاء، وعند خروجه من المطعم، لافتًا إلى أنه لم ينتبه لشخصين كانا يراقبانه، ثم اقتربا منه، وأخبراه أن يلتزم الصمت ويواصل السير، وهما يهددانه بالسكين.

وأوضح الشاب، أن الشخصين أخذا منه ما معه، ولاذا بالفرار بعدها، مما دفعه لمطاردتهما، وبالفعل تمكن من استرجاع الشنطة فقط، ثم أبلغ الأجهزة الأمنية التي لم تتعاون بالشكل المطلوب، ولم يتم ضبط المتهمين، مما دفعه لمحاولة الوصول إليهما بنفسه.

وكشف المواطن خلال الفيديو، عن نجاحه في تحديد هوية المتهمين من خلال لقطات كاميرات المراقبة التي توجد في محلات الشارع الذي كان يسير فيه أثناء تعرضه للسرقة، وذلك من خلال التواصل مع أصحابها بنفسه.

فيما أكد الشاب، أنه بعد عودته إلى المملكة، تابع القضية مع الشرطة، وأرسل البيانان والصور التي حصل عليها للشرطة عبر البريد الإلكتروني، ولكن دون جدوى، داعيًا المواطنين عند سفرهم لأي دولة، للقيام بتسجيل جواز سفرهم في السفارة، وعدم حمل مبالغ مالية، فضلًا عن الاعتماد على بطاقات الائتمان، وعدم التباهي بالملابس أو الجوالات قد الإمكان.