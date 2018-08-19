عملية ناجحة لاعتلال وتسارع شديد بالقلب لفلسطينية بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

استقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بمركز القلب حالة حاجة فلسطينية من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهداء

بالعقد السادس من العمر تعاني من خفقان مع إغماء متكرر نتيجة تسارع شديد في ضربات القلب البطينية وهو من الأمراض نادرة الحدوث.

وأوضح استشاري امراض كهرباء القلب الدكتور نعيم الشعيبي المشرف على حالة المريضه بأنه تم استقبال المريضة عن طريق قسم الطوارئ عبر الإسعاف وذلك نتيجة تسارع في ضربات القلب وصلت الى ٢٠٠ نبضة في الدقيقة ولم تجدي معها الأدوية أو الصدمات الكهربائية في ايقاف هذا التسارع الشديد في النبضات وقرر الفريق الطبي تحويلها مباشرة إلى غرفة العمليات لعمل دراسة لكهرباء القلب وفي عملية استغرقت ٤ ساعات تم تحديد مصدر الإعتلال في نظام القلب عن طريق جهاز متخصص ثلاثي الأبعاد يساعد في تشخيص هذا النوع المعقد من إعتلال النبض وعند تحديده تمت عملية الكي لمصدر النبض المعتل والسيطرة على المرض بشكل نهائي.

وأختتم بأن الحاله ولله الحمد والمنه استجابت للعلاج وتحسنت بشكل مضطرد وسمح لها بالخروج للالتحاق ببعثتها واتمام نسكها وهي بأتم الصحة والعافيه.

والجدير بالذكر ان المدينة الطبية تستقبل العديد من الحالات التخصصيه الدقيقه في شتى المجالات التي تحتاج معها كوادر مؤهله وامكانيات وتقنيات طبية على أحدث مستوى وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وبمتابعة من وزارة الصحة لكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج منذ وصولهم وحتى حين مغادرتهم سالمين.