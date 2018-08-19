” الزعاق ” : اليوم آخر الكليبين وغدا أول موسم سهيل

علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الأحد آخر الكليبين، وغدًا الاثنين أول موسم سهيل.

وأشار ” الزعاق ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه يتزامن ذلك مع يوم عرفة ولن تعود أيام عيد الأضحى لموسم سهيل إلا بعد ثلاثين سنة تقريبًا من الآن.

وأضاف الخبير الفلكي، أنه: ” طوال الست سنوات المنصرمة كانت أيام عيد الأضحى داخلة في نطاق سهيل. “