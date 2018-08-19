  • الأحد 19

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الزعاق ” : اليوم آخر الكليبين وغدا أول موسم سهيل

” الزعاق ” : اليوم آخر الكليبين وغدا أول موسم سهيل

” الزعاق ” : اليوم آخر الكليبين وغدا أول موسم سهيل
علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الأحد آخر الكليبين، وغدًا الاثنين أول موسم سهيل.

وأشار ” الزعاق ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه يتزامن ذلك مع يوم عرفة ولن تعود أيام عيد الأضحى لموسم سهيل إلا بعد ثلاثين سنة تقريبًا من الآن.

وأضاف الخبير الفلكي، أنه: ” طوال الست سنوات المنصرمة كانت أيام عيد الأضحى داخلة في نطاق سهيل. “


الوسوم:

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يبلغنا يوم عرفه ويتقبله منا يااارب

[ عدد التعليقات: 1840 ] نشر منذ 5 ساعات

كل عام والجميع بخير اللهم امين يارب 🙌⁦♥️⁩

[ عدد التعليقات: 52367 ] نشر منذ 4 ساعات

كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ، يااخ عمار السويلم ,,

.. عيد سعيد وعمر للجميع مديد لكافة الأخوان والأخوات هنا في صحيفتنا الموقره ,,

,, اليوم او غداً ، بإذن الله ، سيكون لي آخر يوم اكون به هنا ، ونراكم بعد العيد ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 52367 ] نشر منذ 39 دقيقة

تسلم يااخ سهم تسلم ، من كل شر وأذيه ..

,, وكل عام وانتم بخير وصحه وسلام ,,

[ عدد التعليقات: 18214 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يحفظك ياعميد صدى وكل عام وانتم بخير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *