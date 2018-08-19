” الزعاق ” : اليوم آخر الكليبين وغدا أول موسم سهيل
أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الأحد آخر الكليبين، وغدًا الاثنين أول موسم سهيل.
وأشار ” الزعاق ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه يتزامن ذلك مع يوم عرفة ولن تعود أيام عيد الأضحى لموسم سهيل إلا بعد ثلاثين سنة تقريبًا من الآن.
وأضاف الخبير الفلكي، أنه: ” طوال الست سنوات المنصرمة كانت أيام عيد الأضحى داخلة في نطاق سهيل. “
محمد[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يبلغنا يوم عرفه ويتقبله منا يااارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1840 ] نشر منذ 5 ساعات
كل عام والجميع بخير اللهم امين يارب 🙌♥️
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52367 ] نشر منذ 4 ساعات
كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ، يااخ عمار السويلم ,,
.. عيد سعيد وعمر للجميع مديد لكافة الأخوان والأخوات هنا في صحيفتنا الموقره ,,
,, اليوم او غداً ، بإذن الله ، سيكون لي آخر يوم اكون به هنا ، ونراكم بعد العيد ان شاء الله ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام وانتم بخير جميعا..
وتعودون بالسلامة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52367 ] نشر منذ 39 دقيقة
تسلم يااخ سهم تسلم ، من كل شر وأذيه ..
,, وكل عام وانتم بخير وصحه وسلام ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 18214 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يحفظك ياعميد صدى وكل عام وانتم بخير