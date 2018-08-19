أسباب تأجيل منح قروض ” التمويل المسؤول ” إلى ما بعد عيد الأضحى

عادل الحربي (صدى):

أوضح مختص في الشأن المصرفي أسباب تأجيل عدة بنوك منح قروض لعملائها وفقًا للنظام الجديد ” مباديء التمويل المسؤول للأفراد ” إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، بينما صرفت عددًا من القروض بالنظام القديم.

وأكد المختص أن أسباب التأجيل إلى ما بعد العيد تعود إلى 3 أسباب وهي ” إجراء التعديل على برامج البنوك، وعمل الدورات للموظفين، بالإضافة إلى ضغوط الطلبات ما قبل تطبيق النظام ” .

وفي الوقت ذاته، أشارت بعد المصادر أن البنوك أجلت إقراض العملاء إلى ما بعد إجازة الأضحى بسبب عدم تعميدها من قبل إدارتها بالآلية الجديدة التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” والتي تتطلب إفصاح طالبي التمويل بكافة الالتزامات من خلال نموذج الإفصاح.