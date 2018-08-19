وظائف شاغرة بمستشفى القوات المسلحة في وادي الدواسر
توفر مستشفى القوات المسلحة بمحافظة وادي الدواسر، عديد من الوظائف الإدارية والصحية والحرفية للرجال والنساء، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– استشارية نساء وولادة ( نساء – عدد 2)
– استشاري قلب (رجال – عدد 1)
– استشاري غدد صماء (رجال – عدد 2)
– استشاري جراحة مخ وأعصاب (رجال – عدد 1)
– استشاري جراحة عيون (رجال – عدد 1)
– استشاري حديثي الولادة (نساء – عدد 2)
– استشاري طب أسرة (رجال – عدد 4)
– استشاري طوارئ (رجال – عدد 2)
– استشاري جراحة عظام (رجال – عدد 2)
– استشاري أشعة تداخلية (رجال – عدد 1)
– استشاري أشعة (رجال – عدد 1)
– استشاري جراحة تجميل (نساء – عدد 1)
– نائب أول جراحة عظام (رجال – عدد 2)
– نائب أول طب أسرة (نساء – عدد 3)
– نائب أول طوارئ (رجال – عدد 4)
– نائب طوارئ (رجال – عدد 2)
– نائب باطنية (رجال – عدد 2)
– نائب طب وقائي (رجال – عدد 1)
– نائب جراحة عيون (رجال – عدد 1)
– نائب طب أسرة (رجال – عدد 2)
– نائب حديثي الولادة (رجال – عدد 2)
– نائب نساء وولادة (نساء – عدد 3)
– نائب جلدية (نساء – عدد 1)
– نائب تخدير (رجال – عدد 2)
– نائب عناية مركزة (رجال – عدد 2)
– طبيب نائب أسنان (رجال – عدد 1)
– نائب أسنان أطفال (نساء – عدد 1)
– طبيبة أسنان (نساء – عدد 2)
– صيدلي أول (رجال – عدد 1)
– أخصائي تخدير (رجال – عدد 2)
– أخصائي أشعة (رجال – عدد 1)
– أخصائي أشعة (نساء – عدد 2)
– أخصائية قابلة (نساء – عدد 5)
– أخصائي تمريض (نساء – عدد 30)
– أخصائية أول مختبرات طبية (نساء – عدد 2)
– أخصائي وبائيات (رجال – عدد 1)
– أخصائية مختبرات طبية (نساء – عدد 5)
– مهندس أجهزة طبية (رجال – عدد 1)
– أخصائي مكافحة عدوى (رجال – عدد 1)
– فني صيانة مسابح (رجال – عدد 1)
– أخصائي شبكات حاسب آلي (نساء – عدد 1)
– مترجمة (نساء – عدد 1)
– مساعدة توظيف (نساء – عدد 1)
– سكرتير تنفيذي (نساء – عدد1)
– طبيب أخصائي جودة (رجال – عدد 1)
– بناء (رجال – عدد 1)
– سباك (رجال – عدد 1)
– نجار (رجال – عدد 1)
– طباخ (رجال – عدد 4)
وأوضح المستشفى، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، والتي تتمثل في:
– أن التقديم على وظيفة واحدة فقط.
– لن يقبل الطلب غير المكتمل.
– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
– أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بمهام عمل الوظيفة.
وبيّن مستشفى القوات المسلحة، أنه على المتقدم لتلك الوظائف، إرفاق جميع الشهادات والسير الذاتية بملف ” بي دي إف ” ، لافتة إلى أنه يمكن التقديم من خلال تحميل وتشغيل نموذج التوظيف المرفق على الرابط التالي: هنا
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