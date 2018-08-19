وظائف شاغرة بمستشفى القوات المسلحة في وادي الدواسر

فاطمة المالكي(صدى):

توفر مستشفى القوات المسلحة بمحافظة وادي الدواسر، عديد من الوظائف الإدارية والصحية والحرفية للرجال والنساء، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– استشارية نساء وولادة ( نساء – عدد 2)

– استشاري قلب (رجال – عدد 1)

– استشاري غدد صماء (رجال – عدد 2)

– استشاري جراحة مخ وأعصاب (رجال – عدد 1)

– استشاري جراحة عيون (رجال – عدد 1)

– استشاري حديثي الولادة (نساء – عدد 2)

– استشاري طب أسرة (رجال – عدد 4)

– استشاري طوارئ (رجال – عدد 2)

– استشاري جراحة عظام (رجال – عدد 2)

– استشاري أشعة تداخلية (رجال – عدد 1)

– استشاري أشعة (رجال – عدد 1)

– استشاري جراحة تجميل (نساء – عدد 1)

– نائب أول جراحة عظام (رجال – عدد 2)

– نائب أول طب أسرة (نساء – عدد 3)

– نائب أول طوارئ (رجال – عدد 4)

– نائب طوارئ (رجال – عدد 2)

– نائب باطنية (رجال – عدد 2)

– نائب طب وقائي (رجال – عدد 1)

– نائب جراحة عيون (رجال – عدد 1)

– نائب طب أسرة (رجال – عدد 2)

– نائب حديثي الولادة (رجال – عدد 2)

– نائب نساء وولادة (نساء – عدد 3)

– نائب جلدية (نساء – عدد 1)

– نائب تخدير (رجال – عدد 2)

– نائب عناية مركزة (رجال – عدد 2)

– طبيب نائب أسنان (رجال – عدد 1)

– نائب أسنان أطفال (نساء – عدد 1)

– طبيبة أسنان (نساء – عدد 2)

– صيدلي أول (رجال – عدد 1)

– أخصائي تخدير (رجال – عدد 2)

– أخصائي أشعة (رجال – عدد 1)

– أخصائي أشعة (نساء – عدد 2)

– أخصائية قابلة (نساء – عدد 5)

– أخصائي تمريض (نساء – عدد 30)

– أخصائية أول مختبرات طبية (نساء – عدد 2)

– أخصائي وبائيات (رجال – عدد 1)

– أخصائية مختبرات طبية (نساء – عدد 5)

– مهندس أجهزة طبية (رجال – عدد 1)

– أخصائي مكافحة عدوى (رجال – عدد 1)

– فني صيانة مسابح (رجال – عدد 1)

– أخصائي شبكات حاسب آلي (نساء – عدد 1)

– مترجمة (نساء – عدد 1)

– مساعدة توظيف (نساء – عدد 1)

– سكرتير تنفيذي (نساء – عدد1)

– طبيب أخصائي جودة (رجال – عدد 1)

– بناء (رجال – عدد 1)

– سباك (رجال – عدد 1)

– نجار (رجال – عدد 1)

– طباخ (رجال – عدد 4)

وأوضح المستشفى، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، والتي تتمثل في:

– أن التقديم على وظيفة واحدة فقط.

– لن يقبل الطلب غير المكتمل.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

– أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بمهام عمل الوظيفة.

وبيّن مستشفى القوات المسلحة، أنه على المتقدم لتلك الوظائف، إرفاق جميع الشهادات والسير الذاتية بملف ” بي دي إف ” ، لافتة إلى أنه يمكن التقديم من خلال تحميل وتشغيل نموذج التوظيف المرفق على الرابط التالي: هنا