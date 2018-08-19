لمعايير جنسية.. حرمان زوجان مسلمان من الجنسية السويسرية

سويسرا(صدى):

رفضت السلطات السويسرية إعطاء الجنسية السويسرية إلى زوجين مسلمين، وذلك إثر رفضهما مصافحة أشخاص من جنس آخر أثناء مقابل الحصول على الجنسية.

وأوضح مسؤولون سويسريون أن الزجين فشلا في الإندماج مع المجتمع السويسري واحتراك المساواة بين الجنسين، لافتين إلى أن المقابلة أجريت مع الزوجين قبل شهور وكانا يعانيان في الإجابة على الأسئلة عندما تأتي من محاور من جنس آخر.

وأكد المسؤولون أن الزوجين فشلا في الإيفاء بمعايير الجنسية التي تقدما للحصول عليها في مدينة لوزان، دون الإفصاح عن هويتهما.

يُذكر أن السلطات السويسرية تشدد على أن مواطنيها يجب أن يندمجوا بشكل جيد بالمجتمع السويسري وأن يظهروا التصاقهم بسويسرا ومؤسساتها وأن يحترموا النظام القانوني السويسري.