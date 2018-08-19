بالصور.. انطلاق ” فولكس فاجن جولف R ” بمذاق قوس قزح مع أكثر من 40 لون جديد

برلين(صدى):

تتوفر سيارات فولكس فاجن جولف R حالياً في الولايات المتحدة بخمسة ألوان فقط, ولكن هذا العدد من الألوان بات أكثر وفرة مع زيادته الي 40 لون تقريباً لموديلات 2019 من السيارة في ظل برنامج تطلق عليه الشركة اسم Spektrum والحصول على واحد من هذه الألوان الجديدة يرفع سعر السيارة الهاتشباك بواقع 2500 دولار .

وبعض هذه الألوان يأتي بوحي من سيارات فولكس فاجن القديمة, مثل اللون الأزرق اللؤلؤي العميق من الجيل الرابع والخامس من جولف R32 واللون الأصفر جيسنتر من نسخة GTi Driver Edition من عام 1997 واللون الأحمر المريخي من نسخة GTI الأصلية. وباقي الألوان تأتي من باقي سيارات مجموعة فولكس فاجن مثل اللون الأخضر فايبر ميتاليك والذي يتوفر في لامبورجيني هوراكان .

وبعض الألوان لها اسماء مميزة مثل الأزرق اللؤلؤي نوجارو والبنفسجي تاتش ميتاليك والأخضر الكاريبي والبرتقالي النحاسي ميتاليك . وسيتوفر محدد خيارات لجولف R موديل 2019 قريباً ويتوقع تسليم السيارات بالخيارات التي يطلبها المشترين خلال 4 شهور من الحجز.

وستأتي السيارة بقوة 292 حصان وعزم دوران 379 نيوتن متر من محرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني ويمكن للمشترين الاختيار بين ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو اختياري من 7 سرعات ثنائي القابض.