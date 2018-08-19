منظمة التعاون الإسلامي تعزي في وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان

جدة(صدى):

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن عميق الحزن والأسى لوفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن عمر يناهز الثمانين عاما بعد مرض لم يمهله طويلا.

وأكد معالى الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن العالم قد فقد بوفاة كوفي عنان رائداً ومتبصرا ستشعر منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص بفقده نظرا لإسهاماته في إحلال السلم والأمن وتحقيق التنمية عبر العالم، ودوره في تعزيز التعاون الثنائي بين المنظمة والأمم المتحدة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال معاليه : ” إن العالم الإسلامي سيظل يذكر مع التقدير المساهمة الأخيرة للراحل كوفي عنان في أزمة الروهينجا عندما ترأس اللجنة الاستشارية حول ولاية راخين في ميانمار والتي قدمت بعض التوصيات المهمة جدًا في هذا الصدد ” .

وقدّم معاليه تعازيه إلى أفراد أسرته، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى موظفي الأمم المتحدة والقيادة والشعب الغاني.