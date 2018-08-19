قائد الهلال يحقق رقم تاريخي بعد لقب السوبر

طلال الغامدي(صدى):

تمكن قائد فريق الهلال، محمد الشلهوب، أمس السبت، من تحقيق اللقب رقم 31 له وذلك بعدما حصد الفريق لقب كأس السوبر بالفوز على نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في العاصمة البريطانية لندن.

وجعل ذلك الشلهوب أكثر لاعب بتاريخ الكرة السعودية تحقيقًا للألقاب، كما أنه أحد أكثر اللاعبين حصدا للبطولات في العالم؛ فيما لا زال باستطاعته زيادة رصيده من البطولات؛ حيث سينافس الهلال على عدة بطولات هذا الموسم منها بطولة دوري المحترفين وكأس العرب للأندية الأبطال.

ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب صاحب الـ37 عامًا خاض مع الهلال طوال مسيرته متدرجًا معه في جميع المراحل السنية، كما شارك مع الفريق الأول ابتداءً من موسم 1999-2000.