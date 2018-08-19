بالصور.. أمن الطرق يطيح بعدد من مخالفي نظام الحج بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من القبض على عدد من مخالفي نظام الحج عبر الطرق البرية؛ فيما أحالت المخالفين بعد رصدهم وإيقافهم مع ناقليهم إلى جهة الاختصاص؛ تمهيدًا لاستكمال اللازم بشأنهم.

وكرّست القوة الخاصة لأمن الطرق دوريات رسمية وسرية وراجلة، ومخبرين ينتقلون عبر الطرق الترابية والزراعية ليلًا؛ لرصد مخالفي أنظمة الحج.