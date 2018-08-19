بالصور.. أمن الطرق يطيح بعدد من مخالفي نظام الحج بمكة
تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من القبض على عدد من مخالفي نظام الحج عبر الطرق البرية؛ فيما أحالت المخالفين بعد رصدهم وإيقافهم مع ناقليهم إلى جهة الاختصاص؛ تمهيدًا لاستكمال اللازم بشأنهم.
وكرّست القوة الخاصة لأمن الطرق دوريات رسمية وسرية وراجلة، ومخبرين ينتقلون عبر الطرق الترابية والزراعية ليلًا؛ لرصد مخالفي أنظمة الحج.
درباويه[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 52 دقيقة
اتمنى قبل ترحيلهم ان يتم ايقافهم تحت الشمس من الان حتى نهاية موسم الحج وطردهم خروج نهائي عشانزيعرفون الله حق ويحترمون النظام.. الاجانب ما يحترمون بلد الحرمين ويتلاعبون بالانظمه متى نرميهم في اابحر ونتخلص منهم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1591 ] نشر منذ 47 دقيقة
قواكم الله.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4128 ] نشر منذ 32 دقيقة
حسب النظام سوف يتم تبصيمهم خروج نهائي وعدم دخول المملكه