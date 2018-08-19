الفيحاء يختتم معسكره في إسبانيا

ماجد محمد(صدى):

تستعد بعثة فريق الفيحاء للعودة إلى المملكة، مساء اليوم الأحد، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج الفريق الإعدادي لمنافسات الموسم القادم، والذي أقيم في مدينة سان بيدرو دل بيناتار الإسبانية.

وخلال المعسكر الذي استمر لمدة 26 يومًا، التلقة الفيحاء بـ6 فرق وديًا، فاز في اثنتين وتعادل في مباراتين وخسر مبارتين، بإجمالي عدد أهداف مسجلة 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 9 أهداف.

والتقى الفيحاء في المباراة الأولى مع ” نيوكاسل يونايتد جتس الأسترالي ” واليت فاز خلالها بهدفين، بينما خسر في المباراة الثانية من فريق ” افي الإسباني ” بهدفين مقابل هدف، وانتهت المباراة الثالثة للفيحاء مع ” ريال مورسيا الإسباني ” بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي المباراة الرابعة فاز الفيحاء على ” قرطاجنة الإسباني ” بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي المباراة الخامسة تعادل الفيحاء مع خوميلا الإسباني بهدفين لكل منهما، وفي المباراة السادسة والأخيرة التقى الفيحاء مع اوكام مورسيا الإسباني وانتهت بفوز الأخير بهدف.