بالصور.. أول ظهور لـ ” بي إم دبليو Z4 M40i 2019 ” قبل عرضها في بيبل بيتش

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

ظهرت صور رسمية مسربة جديدة لموديل BMW Z4 M40i 2019 وهي صور ملتقطة من قبل الشركة المصنعة نفسها للسيارة وتظهرها بمظهر بارع, ورغم الاهتمام بالسيارات متعددة الاستخدامات ولكن من يري هذه السيارة سيرغب في الحصول عليها بكل تأكيد حتى لو كان الطلب على السيارات المكشوفة قد تعرض للتراجع .

وهذه الأزمة التي تتعرض لها السيارات المكشوفة لم تنج منها سوى سيارات محدودة ولكنها تواجه تراجع مثل بورشة بوكستر وألفاروميو 4C. وبالعودة الي BMW Z4 M40i فتتميز كما في الصور بعجلات ألومنيوم كبيرة ومخارج عادم مربعة ومكابح زرقاء مع قوة حصانية تبلغ 380 حصان .

كما ظهرت السيارة بلون برتقالي ثلجي لأول مرة ربما سيكون على نسخة launch edition التي تأتي بسعر أعلى كما توفرت كذلك صور لمقصورة السيارة الداخلية تكشف عن عدادات رقمية جديدة أفضل في الشكل من الفئة الخامسة وتوفر معلومات مفيدة وخرائط. كما توجد شاشة رئيسية للنظام الترفيهي تعمل باللمس مدمجة في لوحة القيادة مع مفاتيح مألوفة ومكان لشحن لاسلكي للهاتف الذكي .

وستكون هناك نسختان من السيارة واحدة عادية بقوة 360 حصان والثاني بباقة كومبيتيشن بقوة 385 حصان.