5 نصائح تساعد على استقرار الحمل والولادة دون مشكلات

أماني الغامدي(صدى):

تهتم المرأة الحامل بالحفاظ على صحتها وتغذيتها الجيدة لضمان استقرار الحمل، وليتحقق ذلك تتابع مع طبيب مختص للاطمئنان على الجنين طوال فترة الحمل.

ومن جانبه قدم الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم ، 5 نصائح تساعد على استقرار الحمل والولادة بدون مشكلات، هي:

1- في الثلث الأول من الحمل يجب تناول أقراص “الفوليك أسيد” والإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات مثل الجرجير، فذلك يمنع تشوهات الأجنة.

2- في الثلث الثاني من الحمل، يجب الإكثار من تناول الكبد واللحوم والألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى أقراص “الكالسيوم” للحماية من آلام العظام وتشنج العضلات.

3- عدم الإكثار من التمر في أول 3 أشهر من الحمل لأنه منشط رحمى ويمكن أن يسبب الإجهاض، بل ينصح به في الشهر التاسع وبعد الولادة.

4- يجب على الحامل أن تقلل من تناول الحلويات الدسمة، والمخللات والتوابل، حتى لا تشعر بالحموضة وتهيج المعدة.

5- على الحامل أن تكون حريصة على تناول من 5 إلى 6 وجبات خفيفة لتجنب الإحساس بالامتلاء وضيق التنفس، خصوصا إذا كانت الحامل في الشهور الأخيرة من الحمل.