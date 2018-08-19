يرتدي ” حفاضته ” .. رضيع يقود سيارة والديه على الطريق السريع
تحقق الشرطة الصينية، في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل رضيع يرتدي حفاضته وهو يقود سيارة والديه على الطريق السريع في مدينة ” جينهوا ” بالصين.
ورصد المقطع، الطفل وهو يتحكم في عجلة القيادة في السيارة، ويدورها بيده، حيث كان الطفل يحمله والده، في حين كانت الأم تقوم بتصوير الواقعة بواسطة هاتفها الجوال.
زايد +[ عدد التعليقات: 18970 ] نشر منذ 46 دقيقة
هياط صيني
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4128 ] نشر منذ 41 دقيقة
طالما ان الام تقوم بتصوير الواقعه وهيا من لبست الطفل حفاظته -فلا مانع من ان يلبسهم في رصيف او عمود-
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 24 دقيقة
حتى ولد جارنا ابو خليق
يسوق الوانيت وهو بالزهموله وعمره خمس شهور
ويعلف الغنم ويسقي بعارينه
وسافر لحاله ست مرات لاذر بيدجان
— ًًً..يادافــــع البــــلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 16 دقيقة
حتى ولد جارنا ابو خليف
يسوق الوانيت وهو بالزهموله وعمره خمس شهور
ويعلف الغنم ويسقي بعارينه
وسافر لحاله ست مرات لاذر بيدجان
— ًًً..يادافــــع البــــلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52332 ] نشر منذ 14 دقيقة
سيندمون ,,
دهـــر⌛[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ 6 دقائق
حــفنـة مـن المجـانـيـن😡👊