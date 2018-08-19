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  3. يرتدي ” حفاضته ” .. رضيع يقود سيارة والديه على الطريق السريع

يرتدي ” حفاضته ” .. رضيع يقود سيارة والديه على الطريق السريع

يرتدي ” حفاضته ” .. رضيع يقود سيارة والديه على الطريق السريع
بكين(صدى):

تحقق الشرطة الصينية، في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل رضيع يرتدي حفاضته وهو يقود سيارة والديه على الطريق السريع في مدينة ” جينهوا ” بالصين.

ورصد المقطع، الطفل وهو يتحكم في عجلة القيادة في السيارة، ويدورها بيده، حيث كان الطفل يحمله والده، في حين كانت الأم تقوم بتصوير الواقعة بواسطة هاتفها الجوال.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18970 ] نشر منذ 46 دقيقة

هياط صيني

[ عدد التعليقات: 4128 ] نشر منذ 41 دقيقة

طالما ان الام تقوم بتصوير الواقعه وهيا من لبست الطفل حفاظته -فلا مانع من ان يلبسهم في رصيف او عمود-

[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 24 دقيقة

حتى ولد جارنا ابو خليق

يسوق الوانيت وهو بالزهموله وعمره خمس شهور

ويعلف الغنم ويسقي بعارينه

وسافر لحاله ست مرات لاذر بيدجان

— ًًً..يادافــــع البــــلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي

[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 16 دقيقة

حتى ولد جارنا ابو خليف

يسوق الوانيت وهو بالزهموله وعمره خمس شهور

ويعلف الغنم ويسقي بعارينه

وسافر لحاله ست مرات لاذر بيدجان

— ًًً..يادافــــع البــــلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي

[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ 6 دقائق

حــفنـة مـن المجـانـيـن😡👊

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