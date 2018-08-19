يرتدي ” حفاضته ” .. رضيع يقود سيارة والديه على الطريق السريع

بكين(صدى):

تحقق الشرطة الصينية، في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل رضيع يرتدي حفاضته وهو يقود سيارة والديه على الطريق السريع في مدينة ” جينهوا ” بالصين.

ورصد المقطع، الطفل وهو يتحكم في عجلة القيادة في السيارة، ويدورها بيده، حيث كان الطفل يحمله والده، في حين كانت الأم تقوم بتصوير الواقعة بواسطة هاتفها الجوال.