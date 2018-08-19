بالفيديو.. وزير رياضة يسقط بشكل مضحك بمباراة كرة قدم

برازافيل(صدى):

أظهر مقطع فيديو سقوطًا مضحكًا لوزير الرياضة والتربية البدنية بجمهورية الكونغو، برازفيل، أثناء إعطائه إشارة انطلاق مباراة كرة قدم.

وأوضح الفيديو، الوزير وهو يسقط أمام الملأ عقب ركل الوزير ليون الفريد أوبيمبات، للكرة؛ الأمر الذي أدى إلى سقوطه على الفور فيما ساعده مرافقون عسكريون على النهوض؛ حيث حاز الفيديو على سخرية لاذعة خاصة مع التناقض الصارخ مع وزن الوزير الضخم وطبيعة وظيفته كوزير للرياضة والتربية البدنية.