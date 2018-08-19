” البريد السعودي ” يوفر خدمة ” وكلنا وتوكل “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة البريد السعودي توفير خدمة ” وكلنا وتوكل ” إلكترونيًا عبر مكاتبها المنتشرة في المملكة، والتي تتيح لحجاج بيت الله الحرام الحصول على خدمة ” الهدي والأضاحي ” بكل يسر.

وأتاح البريد هذه الخدمة التي تتيح للحجاج الحصول على خدمة ” الهدي والأضاحي ” بكل يسر والتوكيل بالذبح والتوزيع مقابل 450 ريالًا للسند الواحد، حيث تهدف إلى التسهيل على الحجاج بتحصيل المبالغ التي يدفعها الحاج مقابل الهدي أو الأضحية أو الفدية وكذلك الصدقة والعقيقة ومن ثم إيصالها للبنك الإسلامي للتنمية.

ويقدم البريد هذه الخدمة بالتعاون مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبر نقاط البيع في جميع مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء المملكة والمنافذ البرية والجوية التي تستقبل الحجاج، بالإضافة إلى الأكشاك المؤقتة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، أو الطلب إلكترونيًا من خلال السوق الإلكتروني إي مول عبر الموقع الإلكتروني للبريد السعودي هنا.