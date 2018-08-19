سبب إلغاء السوبر السعودى المصري

ماجد محمد(صدى):

أوضح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، سبب إلغاء السوبر المصري السعودي بين الأهلي المصري ونادي الهلال.

وأشار ” حسين ” إلى أن السبب يعود إلى عدم إرسال الأهلي تأكيد على المشاركة، مؤكدًا أنه تم رفض فكرة اختيار بديل للأهلي، وتم إلغاء اللقاء بصورة نهائية.

وتابع عامر حسين: ” سيتم الاكتفاء بمباراة السوبر المصري السعودي التي تجمع الزمالك والاتحاد في نوفمبر المقبل ” ، مضيفًا: ” إستاد برج العرب بالإسكندرية الأقرب لاستضافة المباراة حتى الآن بين الزمالك والاتحاد ” .