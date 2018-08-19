الإطاحة بطبيب يستغل مريضاته ” جنسيا ” مقابل الوصفات العلاجية

برلين(صدى):

أطاحت السلطات الألمانية بطبيب، بعد الاشتباه في قيامه بابتزاز مريضاته جنسيًا مقابل إعطائهن الوصفات العلاجية.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الإدعاء العام في مدينة ” لادنسهوت ” الألمانية، أن الإدعاء العام يحقق مع الطبيب في عدة حالات ثبتّ تورطه فيها، مؤكدًا أنه لم يتضح عدد المرات التي طلب فيها الطبيب ممارسة الجنس مع مريضاته مقابل كتابة وصفة العلاج.

وتكشف أمر الطبيب المُعتدي، صاحب الـ 59 عامًا، حين اكتشف شقيق إحدى مريضاته، محادثات عبر تطبيقات الدردشة النصية بين شقيقته والطبيب، مما دفعه لإبلاغ الشرطة.

جدير بالذكر، أن الطبيب المتهم قد احتجز في السجن على ذمة التحقيق، منذ مايو الماضي.