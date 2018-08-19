بالفيديو.. لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي تواجه طائرة ميج في سباق تسارع

روما(صدى):

تعتبر لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي واحدة من أسرع السيارات الايطالية بفضل اعتمادها على محرك وسطي سعة V10 5.2 لتر بقوة 630 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر, وهذه القوة تكفي السيارة للتسارع في زمن قدره 2.9 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 325 كمساعة .

وقد وجد الجيش الهندي مؤخراً أن هذه السيارة سريعة بما فيه الكفاية لمواجهة طائرة ميج مقاتلة روسية وهي ميج 29K . وتعتبر هذه الطائرة قديمة الطراز نوعاً ما حيث بدأت الخدمة في روسيا في 1982 ويملك الجيش الهندي أسطول من هذه الطائرات مع تحديثات لمقصورات الطائرات بعدادات رقمية كاملة لتسهيل الملاحة والطيران .

ومن حيث السرعة فمحركي الطائرة التوربينيين يولدان قوة ضخمة تفوق سيارة هوراكان عدة مرات وهو ما جعل بالتأكيد الطائرة تتفوق على السيارة في الفيديو المرفق. وللأسف ، فمصور الفيديو كان في مكان بعيد وبالتالي الرؤية ليست جيدة بقدر كافي ولكن ظهرت السيارة اللامبورجيني كنقطة سوداء بالنسبة للطائرة الكبيرة .

وحسب التقارير ، فالحدث تم تصويره كجزء من الدعاية للجيش الهندي وبالتالي فالتقدم الكبير للطائرة الميج ربما يكون له أسباب دعائية أكثر من الحقيقية .