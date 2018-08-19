بالصور.. ” الوذيناني ” : إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ المؤدية لمكة والمشاعر

نايف السالم(صدى):

أوضح قائد مهام شرطة جدة العميد محمد مبارك الوذيناني، أنه تم إحكام السيطرة الأمنية والمرورية على الطرق والمنافذ المؤدية إلى العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى وضع كافة الاستعدادات الآلية والبشرية حيال إغلاق طرق التهريب الرملية والمؤدية إلى مكة المكرمة من اتجاه محافظة جدة.

وأشار ” الوذيناني ” إلى أن شرطة جدة فرضت سيطرتها على عدة مناطق في المحافظة وهي منطقة الرحيلي وأيضًا أبوجعالة التي تؤدي إلى كوبري الحرس الوطني المؤدي إلى طريق مكة – جدة بجانب عدة مناطق أخرى منها منطقة باب شريف والكندرة وكيلو 8 ومنطقة المحاميد وطريق مكة – جدة القديم ومواقف كيلو 10 و كذلك في عدة نقاط داخل جدة التي تعتير نقاط تحميل ركاب متفرقة.

وفي السياق متصل، قال ” الوذيناني ” أن رجال البحث الجنائي يقومون برصد ومتابعة جميع الملاحظات التي يقوم بها مخالفو نظام تصاريح الحج وجميع المخالفات التي قد تؤثر على راحة حجاج بيت الله الحرام.