أزمة لـ ” جيسوس ” بسبب ريفاس

ماجد محمد(صدى):

وضع مهاجم الهلال جيلمين ريفاس، المدير الفني للفريق جورجي جيسوس، في ورطة؛ بعد أن قاد فريقه لتحقيق بطولة السوبر في لندن، بالفوز على نادي الاتحاد بهدفين لهدف.

وسجل ” ريفاس ” هدف الفوز، عندما راوغ حارس الاتحاد عساف القرني، مسجلًا هدف فريقه الثاني، كما أنه تسبب في الهدف الأول، الذي أحرزه كارلوس إدواردو، بعد افتكاك الكرة من لاعب وسط الاتحاد جوناس.

وكان مدرب الهلال ينوي الاستغناء عنه وجلب مهاجم أجنبي بديل؛ حيث اقتربت الإدارة من التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوني موديست، سيكون على المدرب البرتغالي إما الاستغناء عن أحد الأسماء في مركز الهجوم، أو صرف النظر عن التعاقد مع مهاجم جديد.

وقرر الزعيم الاستغناء عن المغربي أشرف بن شرقي، والتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز المحور؛ حيث يمتلك حاليًا 8 محترفين أجانب، بينهم ريفاس وبن شرقي.