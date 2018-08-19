مقتل 48 حوثيا في غارات لمقاتلات التحالف باليمن

فهمي محمد(صدى):

لقي 48 عنصرًا من العناصر التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وذلك في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة، على مناطق متفرقة من الساحل الغربي لليمن.

وكان التحالف العربي، قد أعلن عن تدمير منظومة دفاع جوي من نوع سام 6 تابعة للمليشيا الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن الاستخدام العشوائي لمنظومات الدفاع الجوي يهدد الملاحة الجوية والإغاثة، مشددًا على منعه التنظيمات الإرهابية من الحصول على قدرات تهدد الملاحة الجوية.