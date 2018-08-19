” الفيفا ” تغرم الاتحاد الجزائري 6 آلاف فرانك سويسري

نواف السالم(صدى):

فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، غرامة مالية بقيمة 6 آلاف فرنك سويسري على اتحاد كرة القدم الجزائري؛ لمخالفته لوائح المباريات الدولية.

وأوضحت الاتحاد الجزائري أن لجنة الانضباط أقرت بوجود انتهاك وعدم احترام للبنود التي تحكم سير المباريات الودية، وذلك بعد اجتماعها في 9 أغسطس الجاري ودراسة تلك الإدعاءات.

وتتعلق الإدعاءات التي تلاحق الاتحاد الجزائري بالمباراتين الوديتين اللتين فاز فيهما منتخب الجزائر على ضيفه منتخب موريتانيا 3-1 و6-0 يومي 7 و10 من يناير 2017 على الترتيب، والذي لم يسجلهما الاتحاد لدى ” فيفا “.

وأشار الاتحاد إلى أن قرار اللجنة بالغرامة نهائي ولا يقبل الطعن، لافتًا إلى أن هذا الملف ورثه عن الاتحاد السابق، وأنه سيسعى لتسوية كل الملفات العالقة.