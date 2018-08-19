فتاة تعرض حياة صديقتها للخطر بحجة ” المزاح “

واشنطن(صدى):

ظهرت المراهقة تايلور سميث، التي تقطن مقاطعة كلارك بولاية واشنطن الأمريكية، وهي تدفع صديقتها جوردان هولغرسون من أعلى جرف صخري مرتفع إلى نهر لويس ببلدة فانكوفر بولاية واشنطن؛ معرضةً حياة صديقتها للموت وتسببت بأضرار جسدية بالغة.

وكانت هولغرسون 16 عامًا، تقف على حافة الجرف، وهي مترددة بشأن القفز إلى المياه، قبل أن تدفعها فجأة صديقتها سميث عنوة على سبيل المزاح؛ فيما نجت من الموت بأعجوبة، وتعرضت لإصابات بالغة، جراء سقوطها من الجرف، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 18 مترًا.

وتعرضت الفتاة لكسر بالضلوع وثقب بالرئة، وهي لم تظهر أي تسامح بشأن ” صديقتها ” بعد ذلك، إذ أكدت أنها تريد أن تُعاقب تايلور سميث جراء ما ارتكبته، حتى إن بلغ الأمر حد سجنها.

وأضاف هولغرسون: ” في البداية لم أشأ أن تتعرض تايلور لمشكلات رغم ما فعلته بي، ولكن بعد التفكير بالأمر، أريدها الآن أن تسجن؛ لتدرك (حمق) ما ارتكبته ” ؛ فيما قالت مرتكبة الواقعة أنها لم تقصد أي أذى.