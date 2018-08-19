بالفيديو والصور.. وصول الحجاج المنومين إلى مستشفيات المشاعر المقدسة

نايف السالم(صدى):

وصلت، صباح اليوم الأحد، قافلة الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفيات عرفة؛ لأداء مناسك الحج.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم نقل المنومين عبر قافلة مجهزة لتوصيلهم إلى مستشفيات عرفة بالمشاعر المقدسة.

وكانت القافلة الطبية التي تضم 23 حاجًا من الحجاج المرضى المنومين بمستشفيات المدينة المنورة غادرت، أمس السبت، إلى المشاعر المقدسة، بمتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، والأمير سعود بن خالد الفيصل.

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