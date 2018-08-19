بالفيديو والصور.. وصول الحجاج المنومين إلى مستشفيات المشاعر المقدسة
وصلت، صباح اليوم الأحد، قافلة الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفيات عرفة؛ لأداء مناسك الحج.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم نقل المنومين عبر قافلة مجهزة لتوصيلهم إلى مستشفيات عرفة بالمشاعر المقدسة.
وكانت القافلة الطبية التي تضم 23 حاجًا من الحجاج المرضى المنومين بمستشفيات المدينة المنورة غادرت، أمس السبت، إلى المشاعر المقدسة، بمتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، والأمير سعود بن خالد الفيصل.
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طلال[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يتمم شفايهم علي خير باذن الله تعالى
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1830 ] نشر منذ 57 دقيقة
والله هما بين ايدين الله محفوظون ❤️❤️
ماجد[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 56 دقيقة
اللهم ارزقنا جميعا زياره بيتك عاجلا يارب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4549 ] نشر منذ 4 دقائق
اللهم بارك في حكومتنا الرشيده واجزهم خير الجزاء عن الاسلام والمسلمين
اللهم تمم لهم حجهم واشفهم شفاءا عاجلا غير اجل وردهم لديارهم سالمين