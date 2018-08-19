الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مثيرة للغبار بعرفات والمشاعر المقدسة

مكة المكرمة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأحد، تنبيهًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” عرفات، ومنى، والمشاعر المقدسة ” ، يحذر من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 13:00 من اليوم الأحد الموافق 19/8/2018م، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 21:00 من نفس اليوم.