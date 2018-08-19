جماهير يوفنتوس غاضبة من رونالدو

ماجد محمد(صدى):

تغلب نادي يوفنتوس الإيطالي بصعوبة على فريق كييفو فيرونا، في أول جولة من الدوري الإيطالي؛ بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدفين؛ حيث سجل ليوفنتوس سامي خضيرة ومانيا باني ” هدف في مرماه ” وفيديريكو بيرنارديسكي.

وغضب جماهير السيدة العجوز من اللاعب الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ على الرغم من فوز فريقها؛ حيث أنها لم تقتنع بالمستوى الذي قدمه في أول ظهور رسمي له مع الفريق.

وقال أحد مشجعي يوفنتوس: ” 8 تسديدات بدون أي هدف واحد؟ ما هذا المستوى؟ “، فيما علّق آخر: ” كان سيسجل بدون شك لو كان في الدوري الإسباني ” ؛ بينما وصف آخر مستوى رونالدو، في أول مواجهة رسمية له مع الفريق بـ ” الكارثي ” .