جماهير يوفنتوس غاضبة من رونالدو
تغلب نادي يوفنتوس الإيطالي بصعوبة على فريق كييفو فيرونا، في أول جولة من الدوري الإيطالي؛ بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدفين؛ حيث سجل ليوفنتوس سامي خضيرة ومانيا باني ” هدف في مرماه ” وفيديريكو بيرنارديسكي.
وغضب جماهير السيدة العجوز من اللاعب الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ على الرغم من فوز فريقها؛ حيث أنها لم تقتنع بالمستوى الذي قدمه في أول ظهور رسمي له مع الفريق.
وقال أحد مشجعي يوفنتوس: ” 8 تسديدات بدون أي هدف واحد؟ ما هذا المستوى؟ “، فيما علّق آخر: ” كان سيسجل بدون شك لو كان في الدوري الإسباني ” ؛ بينما وصف آخر مستوى رونالدو، في أول مواجهة رسمية له مع الفريق بـ ” الكارثي ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اول ظهور له وبالتاكيد لن يكون خارق بعد التغيرات التي حدثت له ومر بها يجب ان ينتظروا ويروه في القادم أفضل من ان يقللوا منه
محمد[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 1 ساعة
, كرستيانو رونالدو الاول والاخير 💪💪💪
ماجد[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 25 دقيقة
اه والله كان ينبغي ان يبذل جهد اكثر من ذلك ماكان يلعب في الاصل