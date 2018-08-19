ميسي يسجل الهدف رقم 6000 في تاريخ برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

سجل لاعب برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف رقم 6000 في تاريخ النادي الكاتالوني، بعدما أحرز هدفه في شباك ديبورتيفو ألافيس، ضمن الجولة الأولى من ” الليجا “.

ونشر نادي برشلونة على صفحته الرسمية على ” تويتر ” بعد انتهاء المباراة، فيديو تاريخي لسجل الأهداف في النادي، حيث سجل ميسي الهدف رقم 5000 في تاريخ النادي في 2009، كما أحرز الأهداف رقم 5100 في 2010، و5300 و5400 في 2012، و5900 في 2017.

يُذكر أن اللقاء بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس، انتهى لمصلحة النادي الكاتالوني (3-0)، ليحصد بذلك أول 3 نقاط في أول مباراة لموسم 2018-2019.