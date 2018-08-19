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إنقاذ 4 عمال بعد اندلاع حريق داخل سكنهم بحفر الباطن

إنقاذ 4 عمال بعد اندلاع حريق داخل سكنهم بحفر الباطن
نايف السالم(صدى):

تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، من إنقاذ أشخاص من حريق كاد أن يفتك بهم.

ونجح مدني حفر الباطن في إنقاذ 4 عمال، في حي العزيزية إثر اندلاع حريق داخل سكنهم بالطابق الثاني وإخراجهم بعد أن حاصرتهم النيران؛ بينما يتمتع العمال بصحة جيدة الآن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2823 ] نشر منذ 7 دقائق

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 6 دقائق

بارك الله بكم الله يوفقكم ويعطيك الف عافيه علي مجهوداتكم

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