إنقاذ 4 عمال بعد اندلاع حريق داخل سكنهم بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، من إنقاذ أشخاص من حريق كاد أن يفتك بهم.

ونجح مدني حفر الباطن في إنقاذ 4 عمال، في حي العزيزية إثر اندلاع حريق داخل سكنهم بالطابق الثاني وإخراجهم بعد أن حاصرتهم النيران؛ بينما يتمتع العمال بصحة جيدة الآن.