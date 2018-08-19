إنقاذ 4 عمال بعد اندلاع حريق داخل سكنهم بحفر الباطن
تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، من إنقاذ أشخاص من حريق كاد أن يفتك بهم.
ونجح مدني حفر الباطن في إنقاذ 4 عمال، في حي العزيزية إثر اندلاع حريق داخل سكنهم بالطابق الثاني وإخراجهم بعد أن حاصرتهم النيران؛ بينما يتمتع العمال بصحة جيدة الآن.
طلال[ عدد التعليقات: 2823 ] نشر منذ 7 دقائق
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
ماجد[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 6 دقائق
بارك الله بكم الله يوفقكم ويعطيك الف عافيه علي مجهوداتكم