  • الأحد 19

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. زلزال عنيف بقوة 8.2 درجة يضرب المحيط الهادي

زلزال عنيف بقوة 8.2 درجة يضرب المحيط الهادي

زلزال عنيف بقوة 8.2 درجة يضرب المحيط الهادي
واشنطن(صدى):

وقع زلزال عنيف، صباح اليوم الأحد، في المحيط الهادي بالقرب من فيجي وتونغا بقوة 8.2 درجة، حيث وقع الزلزال على بعد 559.57 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمركز الأمريكي للتحذير من موجات تسونامي، أن الزلزال كان اعمق من أن يسبب موجة مد عملاقة، لافتًا إلى أن قوة هذا الزلزال يمكن أن تسبب أضرارًا فادحة لو لم يكن على عمق كبير.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله يكفينا الشر يارب 🙌🙌

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله يسترها ولا يبلانا اللهم آمين يارب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *