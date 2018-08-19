زلزال عنيف بقوة 8.2 درجة يضرب المحيط الهادي

واشنطن(صدى):

وقع زلزال عنيف، صباح اليوم الأحد، في المحيط الهادي بالقرب من فيجي وتونغا بقوة 8.2 درجة، حيث وقع الزلزال على بعد 559.57 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمركز الأمريكي للتحذير من موجات تسونامي، أن الزلزال كان اعمق من أن يسبب موجة مد عملاقة، لافتًا إلى أن قوة هذا الزلزال يمكن أن تسبب أضرارًا فادحة لو لم يكن على عمق كبير.