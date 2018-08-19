” المغامسي ” يكشف الأيام المعلومات والمعدودات

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الاختلاف والفرق بين ” أيام معلومات ” و ” أيام معدودات ” تعظّم فيها شعائر الله وترفع فيها الدعوات.

وأوضح ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” الثامن من ذي الحجة/يوم التروية .. التاسع من ذي الحجة/يوم الوقوف بعرفة. ”

وأضاف: ” العاشر من ذي الحجة/يوم الحج الأكبر .. الحادي عشر من ذي الحجة/يوم القرّ.. الثاني عشر من ذي الحجة/يوم النفرالأول.. الثالث عشر من ذي الحجة/يوم النفرالآخِر. “