قنصل المملكة بالهند: جميع السعوديين بخير ولم يتضرر أحد

حمود العنزي(صدى):

أعلن قنصل المملكة في مومباي سعد بن ظافر القرني، عن عدم تضرر أيًا من السعوديين الموجودين في ” كوتشي ” التابعة لولاية كيرلا، مؤكدًا أنهم بخير، ولم يتعرض أي منهم لأي ضرر جراء الفيضانات التي شهدتها الولاية.

وأوضح ” القرني ” ، أن موظفي القنصلية السعودية في بومباي موجودون في تريفاندروم، ومتواصلون مع المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحديد ثلاثة فنادق كنقاط تجمع لهم، فضلًا عن تأمين 4 باصات للراغبين في الانتقال من كوتشي إلى تريفاندروم، وذلك بعد إغلاق مطار كوتشي إثر الفيضانات.

وأشار قنصل المملكة بالهند، إلى أنه قد تم التواصل مع المواطنين الموجودين في كوتشي، موضحًا أنه قد تم إخلاء ونقل نحو 100 مواطن رغبوا بالانتقال إلى تريفاندروم، مبيّنًا أن بعض المواطنين فضلوا البقاء في كوتشي لأنّ الأمطار والفيضانات خفت بكثير والوضع تحسن.

وأضاف ” القرني ” ، أن بعض المواطنين الذين انتقلوا إلى تريفاندروم، فضلوا السفر إلى المملكة، مؤكدًا أنه قد تم تأمين السكن لهم من قِبل القنصلية حتى يغادروا الهند.

فيما أكد القنصل السعودي، أن من يرغب من المواطنين السفر من كوتشي إلى المملكة، فسيتم ذلك دون زيادة في تكاليف التذاكر.

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