بالفيديو.. الفرق بين قرحة وحرقة المعدة

أماني الغامدي(صدى):

يشكو البعض من حرقة المعدة، وقد يخلط البعض بين قرحة المعدة والحرقة، فكلاهما أعراضه تتشابه، حيث الإصابة بشعور مؤلم في منطقة المعدة، مع الشعور بحرقان، خاصة عند تناول بعض الأطعمة والمشروبات.

وكشفت الدكتورة ربى مشربش أختصاصية تغذية ، الفرق بين حرقة المعدة والقرحة، وأعراض الإصابة بهما، وطرق العلاج.

وقالت ربى ، في مشكلة الارتجاع المريئ وهو يكون بسبب مشكلة في فوهة المعدة مالايؤدي لتصاعد الطعام للمريئ ، وفي قرحة المعدة تكون بسبب جرثومة معينه تسبب قرحة بالأمعاء ، ولكن الشعور بهما واحد وهو حرقان بالمعدة .

وتابعت ربى ، الليمون وأي شئ حامضي من أكثر الأشياء التي تٌزيد من قرحة المعدة ، والبصل يؤدي من لديه ارتجاع المريئ .