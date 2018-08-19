الصحة تحقق في وفاة شاب كان يعاني من التهاب اللوزتين

إبراهيم الزهراني(صدى):

فتحت صحة الباحة تحقيقا ، للوقوف على ملابسات وفاة شاب دخل إلى مستشفى ” العقيق ” ، مشتكيا من التهاب اللوزتين، وبإعطائه بعض الأدوية انتكست حالته ودخل في غيبوبة، ثم مات.

وأوضح عم المتوفي، أنه كان يشتكي من التهاب في حلقه، وبالذهاب إلى أحد المستوصفات تناول عدة أدوية ولم يتحسن، مما اضطرهم إلى الذهاب بعد الفجر إلى مستشفى العقيق، وكان وضعه مثل أي مريض يمشي على قدميه.

وأفاد العم، أنه تم إعطاء ابن أخيه أدوية أخرى بالمستشفى، وبعدها كان على السرير وليس لديه أي شيء مُلفت، و كان يتواصل عبر الواتس آب ، مطمئنا أهله.

وأضاف: ” بعد الساعة التاسعة صباحا بدأت الحالة تسوء حتى أنه لم يستطع أن يكلم أخيه المرافق سواء بالحركات أو بالكتابة، ليبدأ فقد وعيه فيما توقف القلب، ليتم إنعاشه ويتم تحويله بالإسعاف إلى مستشفى الملك فهد، ولكن بعد عدة كيلوات بسيطة رجع إلى مستشفى العقيق وسألنا عن سبب العودة، واتضح لنا توقف قلبه مرة أخرى ومحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة ” .